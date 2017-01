Morto l\'alpinista Erich Abram, nel 1954 fu protagonista della scalata sul K2

BOLZANO, 17 GENNAIO - Si è spento la notte scorsa all'età di 94 anni l'alpinista altoatesino Erich Abram, componente della spedizione italiana sul K2 del 1954. La notizia è stata data dal Club alpinistico italiano (Cai), che lo ebbe come socio onorario e che oggi lo ricorda come un uomo «di carattere schivo e lontano dalle scene mediatiche».

La morte di Abram arriva a poche settimane di distanza da quella di Ugo Angelino, altro alpinista, tra i partecipanti alla storica scalata della seconda vetta più alta del mondo.

Dopo la spedizione sul K2 effettuata nel 1954, insieme a Walter Bonatti e allo sherpa Amir Mahdi, Abram portò avanti l'attività di pilota di elicottero, salvando diversi alpinisti.

Questo il ricordo di Reinhold Messner: «Abram è stato uno dei migliori alpinisti del '900, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma anche per il suo intuito di osare, per non dimenticare la sua simpatia e l'autoironia. E’ stato il primo scalatore altoatesino ad aver cambiato l'alpinismo».

Antonella Sica