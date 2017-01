Nadia Fanchini, grave caduta e stagione finita per la sciatrice

ALTENMARKT (AUSTRIA), 15 GENNAIO - Brutta notizia per l’Italia sportiva. Si ferma infatti la sciatrice Nadia Fanchini, dopo una caduta che ha suscitato attimi di paura e preoccupazione. La sciatrice è caduta nella prova di Altenmarkt, in terra austriaca. Stagione finita dunque a causa di una frattura all’omero destro, cui consegue l’addio ai Mondiali.

La Fanchini è ora in ospedale in Austria per accertamenti. Ma non demorde: «E’ lo sci. Cercherò di lottare come ho sempre fatto» - ha dichiarato. Ed intanto bisognerà capire se tornerà in Italia o rimarrà in Austria a seguito dell’accadimento. Su questo la decisione spetterà alla commissione medica.

E’ un calvario interminabile quello della sciatrice, già sottoposta a numerose operazioni (ben quattro, alle ginocchia) e numerosi infortuni che le hanno impedito appuntamenti cruciali per la propria carriera. La prova è invece stata momentaneamente interrotta.





foto da: haisentito.it

Cosimo Cataleta