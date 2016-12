Napoli, morto uomo di 46 anni: sospetta meningite

NAPOLI, 30 DICEMBRE - Un altro probabile allarme meningite è stato segnalato anche a Napoli, dove un uomo di 46 anni è morto dopo aver avuto la febbre alta. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima S. A. nei giorni scorsi aveva avuto una leggera febbre passata in seguito all’assunzione di farmaci, ieri sera però è tornata altissima ed è stata chiamata l’ambulanza, ma ormai era troppo tardi. Il 118 chiamato per prestargli soccorso non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

L’autopsia e gli esami di laboratorio si svolgeranno oggi al Policlinico dov’è stata condotta la salma dell’uomo. Infatti è immediatamente scattata la procedura per la verifica della patologia, ma i risultati si avranno solo in giornata.

Nel frattempo l'allarme meningite è scattato in tutta la penisola. Un altro caso sospetto è avvenuto sempre ieri, quando un adolescente è stato ricoverato con febbre alta e altri sintomi proprio della meningite. I medici hanno attivato subito i trattamenti del caso e il ragazzo sembra aver risposto positivamente alle cure e pare aver già superato la fase critica.

Rientrano tra i casi di contagio anche il bimbo di 22 mesi, non vaccinato, morto ieri a Firenze e la peruviana ancora ricoverata in gravi condizioni a Chiavari in Liguria.

Giulia Piemontese

immagine da: lasicilia.it