Napoli, arriva Pavoletti: martedì la visita a Roma

NAPOLI, 26 DICEMBRE – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato in anticipo l’acquisto dal Genoa di Leonardo Pavoletti.

De Laurentiis non vuole perdere tempo e ha infatti già fissato un appuntamento per domani mattina nella clinica “Villa Stuart”, a Roma. Appena avrà superato le visite mediche il giocatore riceverà immediatamente la deroga per iniziare ad allenarsi con il Napoli. Dunque non bisognerà aspettare la riapertura del mercato del 3 gennaio.

Il Genoa cede l’attaccante livornese per diciotto milioni di euro. Per il calciatore un contratto di 4 anni da 1,8 mln di euro a stagione.

Intanto lo staff sanitario del club partenopeo in questi giorni è alle prese con il recupero del difensore romeno Vlad Chriches, infortunatosi contro la Fiorentina.

Sempre più vicino anche il recupero del centravanti polacco Milik. De Laurentiis ha annunciato che per l'1 di febbraio il calciatore sarà nuovamente a disposizione della squadra. E’ prevista dunque anche la sua presenza in Champions contro il Real Madrid.

Se Pavoletti si prepara a vestire la maglia azzurra, Manolo Gabbiadini prepara invece la valigia. L’attaccante desidera fare esperienza all'estero. In testa alle opzioni ci sono Wolfsburg e Southampton che hanno offerto 20 milioni per l'azzurro. A seguire Schalke 04 e Stoke City, pronte a mettere sul piatto circa 17 mln più 2 di bonus.

[foto: repubblica.it]

Antonella Sica