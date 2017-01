Giugliano, indagati 50 dipendenti comunali. Giocavano al \'gratta e vinci\'

GIUGLIANO IN CAMPANIA, 24 GENNAIO - Nel Comune di Giugliano – nel napoletano – questa mattina i militari dell’Arma hanno effettuato un blitz all’interno del palazzo del Municipio, notificando avvisi di garanzia a 50 dipendenti, che sono accusati di truffa aggravata e false certificazioni.



L’operazione anti-assenteismo si muove intorno alle indagini degli inquirenti che hanno portato in evidenza come 44 funzionari - dei 50 complessivi - attestavano in modo non veritiero la loro presenza in Comune, utilizzando il tradizionale badge e persuadendo l’ente municipale della loro produttività per il calcolo delle remunerazioni. I rimanenti sei, responsabili di servizi di vari uffici del Comune, sono invece indagati per omessa denuncia del comportamento dei colleghi, per il quale avrebbero dovuto informare l’AG.



Tra i motivi dell’assenteismo vi erano le più disparate motivazioni personali. Vi era addirittura qualche dipendente che, dopo aver passato il badge, tentava la fortuna giocando al “gratta e vinci”. Altri, invece, passavano il badge di colleghi assenti prendendolo dai loro vestiti. Questo è quello che è stato messo in luce dai filmati delle telecamere che le forze dell’ordine di Giugliano avevano posto nel Comune campano.



Nel frattempo, non si può entrare né uscire dall’edificio, mentre è stato posizionato un carabiniere per ogni piano, controllando presenze, assenze e il cosiddetto “marcatempo”.

Carlo Giontella



Immagine da teleclubitalia.it