Napoli, ingegnere ucciso: ricercato il fratello

NAPOLI, 22 DICEMBRE - Ancora nessuna informazione di Luca Materazzo, sul quale pende un'ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio premeditato e aggravato del fratello, Vittorio Materazzo. E' slittato a mercoledì, il prelievo del suo DNA.

La tragica vicenda è avvenuta lunedì 28 novembre a Napoli, a pochi metri dal portone di casa della vittima, dove quest’ultima è stata colpita da almeno 35 coltellate, una delle quali alla giugulare. Questo è quanto emerso dall'autopsia effettuata ieri nell'obitorio del Policlinico partenopeo.

Gli inquirenti, come riporta "il Mattino", hanno rintracciato diversi reperti abbandonati dal killer in una specie di discarica non lontano dall'abitazione dell'omicidio, in particolare il casco integrale che ha protetto e nascosto il viso dell’aggressore. Saranno quindi fondamentali i test del DNA per risolvere l’indagine.



Nel frattempo, il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso nei giorni scorsi un'ordinanza di arresto in carcere nei confronti di Luca Materazzo, il quale risulta irreperibile già dal 9 dicembre scorso, in concomitanza con gli accertamenti sulle tracce del DNA.



Dopo le analisi sul DNA la polizia ha perquisito le abitazioni della famiglia Materazzo in tutta Italia.

Giulia Piemontese

immagine da: tgcom24.mediaset.it