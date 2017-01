Napoli, morto un uomo di 36 anni per meningite

NAPOLI, 18 GENNAIO - All'ospedale Cardarelli di Napoli, la scorsa notte, è morto un ragazzo di trentasei anni a causa della meningite.

“In stato di coma e in imminente pericolo di vita”, lo ha definito il direttore Verdoliva appena arrivato in ospedale, specificando però che “Non esiste nel Cardarelli alcuna emergenza a seguito di questo caso”, nonostante sia stato messo in atto il protocollo per la profilassi.

Chiara Fossati

immagine da www.newsitaliane.it