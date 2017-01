Napoli, ragazza down candidata a sua insaputa alle Comunali

NAPOLI, 30 GENNAIO - Una ragazza, affetta dalla sindrome di down, ha scoperto di essere stata candidata a sua insaputa alle ultime elezioni al Consiglio comunale di Napoli, quando la Corte di Appello le chiesto di presentare il rendiconto delle spese e dei contributi elettorali.

Federica, 23 anni, è infatti collocata al sedicesimo posto nella lista civica Napoli Vale-Valeria Valente sindaco, la candidata Pd del centrosinistra, deputato. La quale, al telefono ha spiegato a La Stampa che è all’oscuro di tutto e chiederà di visionare gli atti per poi presentare una denuncia. “Se qualcuno ha sbagliato –ha aggiunto- ne dovrà rispondere e anche se semplicemente si trattasse di un malinteso, io sono, comunque, parte lesa in questa vicenda. A uscirne danneggiata è la mia immagine pubblica. E io non ci sto a finire in questo tritacarne”.I genitori della ragazza nel frattempo, sono andati a Palazzo San Giacomo, nella sede del Comune, per spiegare l'equivoco e sarebbe risultato che diversi ragazzi disabili sarebbero stati candidati alle comunali di Napoli alle ultime amministrative.La madre della giovane inoltre, ha chiesto aiuto al presidente dell’associazione «Tutti a Scuola» Antonio Nocchetti.(immagine da: agora24.it)