Napoli, tragedia all\'università Suor Orsola Benincasa: studente si suicida gettandosi da terrazza

NAPOLI, 10 GENNAIO – Sconcerto questa mattina all’università Suor Orsola Benincasa di Napoli, al corso Vittorio Emanuele. Un giovane studente di 26 anni, iscritto a Scienze e tecniche di psicologia cognitiva, si è suicidato lanciandosi da una delle terrazze dell’ateneo, da un'altezza di circa 10 metri, precipitando in uno dei cortili interni.

Nonostante l’ipotesi del gesto volontario resti la più accreditata, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato una prima serie di verifiche per far luce su quale possa essere stata la causa del gesto fatale. I militari hanno ascoltato un’amica del ragazzo, che avrebbe assistito, impotente, alla scena.

Dopo l’accaduto, l’attività didattica è stata sospesa in segno di lutto. Sotto shock i colleghi di corso del giovane, nonché i professori e gli studenti dell’ateneo partenopeo che hanno visto il cadavere in cortile.

Ancora ignote le cause del gesto. Da quanto si apprende, lo studente non aveva problemi di profitto, era infatti in regola con gli esami, tutti superati con buoni voti.

Sul posto, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, sono giunti i genitori del 26enne, che sono stati ricevuti dal rettore Lucio D'Alessandro e dalla neuropsichiatra Antonella Gritti.

[foto: ilmessaggero.it]

Antonella Sica