Napoli, visite ok: Milik può tornare in gruppo

NAPOLI, 12 GENNAIO – Dopo aver superato una serie di test ortopedici a Villa Stuart, a Roma, l'attaccante polacco del Napoli, Milik, è ora ufficialmente pronto per tornare a disposizione del tecnico Sarri.

L’annuncio è stato dato dal club stesso attraverso un tweet che recita: «Arek è guarito! Può tornare ad allenarsi con il gruppo. Bentornato».

Milik era ai box dall'8 ottobre, a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Parlando a Radio Kiss Kiss, Alfonso De Nicola, capo dello staff sanitario azzurro, ha detto: «I meriti sono di tutti per il gran lavoro fatto, dal presidente allo staff. De Laurentiis è sempre molto presente in questi casi e lo è stato anche con Milik. Il ragazzo ora comincerà ad allenarsi con i compagni, per la partita ufficiale servirà ancora un po' di tempo e sarà l'allenatore a decidere; Sarri ha seguito Milik in tutto questo periodo di recupero e sa già cosa fare».

«Arek - ha concluso De Nicola - è stato perfetto nel recupero, è un gran nuotatore e in piscina si è subito dato da fare; ora ha bisogno di riabituarsi al contatto fisico, al calcio in corsa, a superare l'uomo. Il lavoro non è finito qui, ma il ragazzo mi ha già chiesto di tornare a Castel Volturno per allenarsi. Se tutto va bene, in quindici giorni sarà disponibile per Sarri».

[foto: gazzetta.it]

Antonella Sica