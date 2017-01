Nasce Culturmedia: turismo, comunicazione e spettacolo targati Coop

ROMA, 31 GENNAIO 2017 Lo scorso 26 gennaio, a Roma, è nata CULTURMEDIA. Si tratta di una “creatura” della Lega Italiana delle Cooperative, la LegaCoop.

In Culturmedia confluiscono le cooperative che operano in svariati settori definibili in senso lato culturali. Spettacolo, Musica, Cinema , quindi. Ma anche Turismo, Editoria, Comunicazione.



Tra gli obiettivi vi è quello di riaffermare la centralità della cultura per l’identità dei territori, in particolare un tipo di cultura che sappia garantire inclusione e sostenibilità.

Turismo, cultura comunicazione sono sempre più interagenti tra loro e necessitano quindi di una nuova capacità di creare progettualità comuni e di essere rappresentate in modo significativo dentro la realtà cooperativa.

