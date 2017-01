Reggio Calabria: nascondeva arsenale in garage e giardino, arrestato

REGGIO CALABRIA, 2 GENNAIO - Due pistole con matricola punzonata, un'altra pistola e un fucile a canne parallele mozzate, oltre a sette caricatori e relativo munizionamento. E’ questo ciò che ha trovato la guardia di finanza di Reggio Calabria, durante una perquisizione di un garage e di un giardino.

Il proprietario, un uomo di 38 anni, è stato arrestato con l’accusa di per possesso illegittimo di armi comuni e da guerra.Secondo quanto riportano i medi locali, le armi, rinvenute anche grazie all'ausilio delle unità cinofile, erano state nascoste in vari contenitori di plastica, e sotterrate lungo il perimetro del fabbricato. Il fucile invece, smontato in più parti e le relative munizioni, erano invece custoditi all'interno di un tubo di plastica sigillato e celato sotto alcune piastre di marmo.Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza delle armi e se siano state utilizzate per altri fatti illeciti.

