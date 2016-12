Natale: 3 milioni italiani pronti a rivendere regali non graditi

MILANO, 27 DICEMBRE - A solo due giorni da Natale, la preoccupazione degli Italiani per le sorti dell'apertura dei pacchetti sotto l'albero ha trovato conferma: in oltre 3 milioni si dicono infatti pronti a rivendere i regali non graditi.

Come verra' utilizzato il ricavato dalla vendita dei regali sgraditi? Il 54% dei potenziali rivenditori intervistati dichiara che mettera' da parte i guadagni per risparmiare, mentre 1 regifter su 3 li utilizzera' per comprare qualcosa di nuovo per se'. Tendenza questa piu' comune fra gli uomini, che dimostrano un sano egoismo nel 50% in piu' dei casi rispetto alla controparte femminile.

Il gentil sesso infatti, si mostra piu' incline al risparmio in previsione di future ispirazioni o spese. Un altro dato curioso - il 16% dei rivenditori utilizzera' il denaro ricavato proprio per pagare le spese relative al Natale.