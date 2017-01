Naufragio a largo delle coste libiche: a bordo 107 persone. Almeno otto morti

LIBIA, 14 GENNAIO - Tragedia al largo delle coste libiche. Un barcone carico di migranti è naufragato a 30 miglia dalle coste libiche. Fino ad ora sono stati recuperati otto cadaveri.

Sono stati poi tratti in salvo quattro persone che hanno riferito che a bordo vi erano 107 persone, dato che fa temere che si possa trattare di una stage. Nella zona in cui è avvenuto il naufragio le condizioni meteo non erano ottimali. Le operazioni di soccorso, che si stanno svolgendo in queste ore, sono coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. Sono state messe a disposizione dei soccorsi diverse unità della marina, impegnate nella operazione di sicurezza delle frontiere dell'Unione Europea condotta da Frontex, un elicottero ed alcuni mercantili.

(fonte immagine italiapost.it)

Caterina Apicella