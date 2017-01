NBA, i risultati della notte: Warriors ok, Cavaliers ko contro i Bulls

NEW YORK, 05 GENNAIO – Ben sette partite valide per la giornata di NBA di mercoledì 4 gennaio si sono disputate nella notte italiana. Due, in particolare, i verdetti che fanno notizia: la vittoria dei Golden State Warriors all’Oracle Arena (125-117) contro i Portland Trial Blazers e la sconfitta dei Cavaliers contro Chicago (106-94).

Quello visto all’Oracle Arena è stato un match molto equilibrato nei primi tre quarti. A trascinare i Warriors alla vittoria ci hanno poi pensato Kevin Durant (30 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) e Stephen Curry (35 punti, 7 rimbalzi e 4 assist). Si tratta del 31esimo successo stagionale per la formazione allenata da Steve Kerr, che rafforza dunque la leadership nella Western Conference.

Ottava sconfitta stagionale invece per i Cavaliers. Ai detentori del titolo non sono bastati i 31 punti realizzati da LeBron James alla Quicken Loans Arena di Cleveland per evitare il ko contro i Chicago Bulls (106-94), trascinati dal top scorer Jimmy Buttler (20 punti, 6 rimbalzi, otto assist). Con questo successo la squadra allenata da Fred Hoiberg entra così in zona play off nella Eastern Conference.

Vittoria anche per i Charlotte Hornets, allo Spetctrum Centre, contro Oklahoma City per 123-112. Decisiva la prestazione di Nicolas Batum (28 punti, 3 rimbalzi e 4 assist) che ha tenuto testa a Russel Westbrook.

Buona anche la gara degli Atlanta Hawks e dei Milwaukee Bucks, vittoriosi rispettivamente contro gli Orlando Magic e i New York Knicks. Grazie a questi successi le due squadre mantengono la loro posizione nella Eastern Conference, rispettivamente quinta e sesta.

Protagonista del match al Madison Square Garden, che ha visto trionfare i Bucks per 105-104, Giannis Antetokounmpo che ha realizzato una doppia doppia da 27 punti, 13 rimbalzi e 4 assist. Ai Knicks non è bastato il solito Carmelo Anthony (30 punti, 11 rimbalzi) per eludere la sconfitta.

Da registrare infine il successo dei Los Angeles Clippers - grazie ai 28 punti di Austin Rivers e ai 20 rimbalzi di DeAndre Jordan - contro Memphis, e quello dei Miami Heat contro Sacramento (107-102).

Tutti i risultati:

Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 112-123

Atlanta Hawks – Orlando Magic 111-92

Milwaukee Bucks – Ney York Knicks 105-104

Chicaco Bulls – Cleveland Cavaliers 106-94

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 106-115

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 117-125

Miami Heat – Sacramento Kings 107-102

[foto: sportface.it]

Antonella Sica