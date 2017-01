\'Ndrangheta: appalti pilotati da un cartello di 60 imprese

REGGIO CALABRIA, 19 GENNAIO - Un vero e proprio impero economico, realizzato grazie a un cartello di 60 imprese colluse con la 'ndrangheta che controllavano gli appalti pubblici, aggiudicandoseli, nelle province di Reggio Calabria e Cosenza facendo perno sui solidi legami con la potente cosca dei Piromalli di Gioia Tauro (Rc). E' quanto emerge dall'operazione della Guardia di Finanza che ha portata al fermo di 35 persone in diverse citta' d'Italia ed al sequestro preventivo di 54 aziende.

Associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso, turbata liberta' degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e falso ideologico in atti pubblici, rapina ed estorsione, aggravate dal metodo mafioso sono le accuse formulate, a vario titolo. Nel mirino delle Dda di Reggio Calabria e Catanzaro 27 gare indette da diversi enti tra cui i Comuni di Gioia Tauro (RC), Rosarno (RC), Cosoleto (RC), la Provincia di Reggio Calabria, l'Anas, nel periodo 2012/2015, per un valore complessivo superiore a 90 milioni di euro. I provvedimenti rappresentano l'epilogo di una complessa attivita' investigativa condotta dal Gruppo Investigazione Criminalita' Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria e dal Nucleo PT di Cosenza, nell'ambito di due distinti procedimenti penali delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria (operazione "Cumbertazione", e di Catanzaro (operazione "5 Lustri"), volta ad approfondire le infiltrazioni nel settore degli appalti pubblici della criminalita' organizzata operante nella piana di Gioia Tauro e nel Cosentino, le quali troverebbero il punto di convergenza nella figura di alcuni imprenditori legati alla 'ndrangheta.

Un vero e proprio impero economico, realizzato grazie a un cartello di 60 imprese colluse con la 'ndrangheta che controllavano gli appalti pubblici, aggiudicandoseli, nelle province di Reggio Calabria e Cosenza facendo perno sui solidi legami con la potente cosca dei Piromalli di Gioia Tauro (Rc). E' quanto emerge dall'operazione della Guardia di Finanza che ha portata al fermo di 35 persone in diverse citta' d'Italia ed al sequestro preventivo di 54 aziende. Associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso, turbata liberta' degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e falso ideologico in atti pubblici, rapina ed estorsione, aggravate dal metodo mafioso sono le accuse formulate, a vario titolo.



Nel mirino delle Dda di Reggio Calabria e Catanzaro 27 gare indette da diversi enti tra cui i Comuni di Gioia Tauro (RC), Rosarno (RC), Cosoleto (RC), la Provincia di Reggio Calabria, l'Anas, nel periodo 2012/2015, per un valore complessivo superiore a 90 milioni di euro. I provvedimenti rappresentano l'epilogo di una complessa attivita' investigativa condotta dal Gruppo Investigazione Criminalita' Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria e dal Nucleo PT di Cosenza, nell'ambito di due distinti procedimenti penali delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria (operazione "Cumbertazione", e di Catanzaro (operazione "5 Lustri"), volta ad approfondire le infiltrazioni nel settore degli appalti pubblici della criminalita' organizzata operante nella piana di Gioia Tauro e nel Cosentino, le quali troverebbero il punto di convergenza nella figura di alcuni imprenditori legati alla 'ndrangheta