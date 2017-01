\'Ndrangheta: arrestato il latitante Antonino Pesce

GIOIA TAURO, 29 GENNAIO - I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Reggio Calabria e quelli della Compagnia Carabinieri coadiuvati dallo Squadrone cacciatori Calabria hanno arrestato il boss latitante Antonino Pesce di 34 anni.

Il boss era considerato il reggente dell'omonima cosca per la quale si occupava di recuperare le risorse finanziarie, in particolare gestendo l’attività di importazione di cocaina dal Sudamerica e di incrementare i rapporti con le altre cosche del reggino, in particolare quella dei Bellocco e dei Molè.Pesce è stato ritrovato in un appartamento a Gioia Tauro, dove, verosimilmente, si era recato per incontrare la compagna ed i figli. Il boss era latitante da luglio 2016, quando si era sottratto a un provvedimento di fermo emesso dalla Dda nell'ambito dell'operazione “Vulcano” condotta dalla Guardia di finanza. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda, per associazione mafiosa e traffico internazionale di sostanze stupefacenti.Antonino Pesce, nel momento dell'irruzione delle forze dell’ordine, ha tentato di sbarazzarsi di una pistola lanciandola dalla finestra dell'abitazione. L'arma è stata prontamente recuperata dai carabinieri ed è poi risultata essere una pistola semiautomatica in ottimo stato e perfettamente funzionante, frutto di un furto a Civitanova Marche del 2015. Antonino Pesce non ha opposto resistenza ed è stato condotto nel carcere di Palmi.

Nel corso dell'operazione è stato arrestato, per favoreggiamento personale, anche Tonino Belcastro, di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine e proprietario dell'abitazione in cui è stato sorpreso il latitante e presente al momento dell'irruzione.

Fonte immagine newsly

Claudia Cavaliere