'Ndrangheta: blitz Gdf contro appalti truccati, 35 fermi "cosca Lanzino, Rua', Patitucci"

ROMA, 19 GENNAIO - Trentacinque imprenditori fermati e 54 imprese sequestrate a titolo preventivo in tutta Italia. E' il bilancio di un blitz anti 'ndrangheta - su input delle Dda di Reggio Calabria e Catanzaro - degli uomini dei Comandi provinciali della Guardia di finanza di Reggio Calabria e Cosenza, con l'aiuto dello Scico e del Comando provinciale di Roma ed altri numerosi Reparti dell'intero territorio nazionale.

I destinatari dei provvedimenti sono accusati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e aggravata, turbata liberta' degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e falso ideologico in atti pubblici. L'operazione rappresenta l'epilogo di un'indagine svolta dal Gruppo Investigazione Criminalita' Organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria e dal Nucleo di Polizia Tributaria di Cosenza che hanno consentito di "accertare, da un lato, come un importante gruppo imprenditoriale operante nella piana di Gioia Tauro, si era posto come punto di riferimento della cosca Piromalli al fine di turbare, sistematicamente, almeno 27 gare indette da plurime stazioni appaltanti calabresi nel periodo 2012/2015 riguardanti l'esecuzione di importanti lavori pubblici nella citata area calabrese e, dall'altro, l'esistenza di un noto imprenditore che, grazie alle relazioni con il clan Muto (attivo sulla costa dell'alto Tirreno calabrese) nonche' con il reggente della cosca cosentina Lanzino - Rua' - Patitucci", si e' aggiudicato i piu' importanti appalti della Provincia di Cosenza nel periodo 2013/2015" I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle 10.30 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, alla presenza del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho.