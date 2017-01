\'Ndrangheta: Dia Firenze sequestra 5 mln a tre imprenditori

FIRENZE, 11 GENNAIO gennaio - La Direzione investigativa antimafia di Firenze ha sequestrato un patrimonio stimato in oltre cinque milioni di euro a tre imprenditori calabresi operanti in Toscana.

Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Firenze, nasce da complesse indagini in materia di riciclaggio sul conto dei soggetti in questione e dei loro familiari, condotte dalla Dia e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, che hanno consentito di dimostrare non solo le ingenti movimentazioni di capitali e gli investimenti immobiliari effettuati (frutto di reati fiscali e altre attivita' illecite) a fronte di esigui redditi dichiarati ma anche i legami con la criminalita' organizzata calabrese.



I dettagli dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11, presso la sede del Centro Operativo Dia di Firenze, alla quale partecipera' il procuratore della Repubblica di Firenze, Giuseppe Creazzo.