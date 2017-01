Neve e ghiaccio sulle strade del Nord, pericolo "freezing rain"

ALESSANDRIA, 13 GENNAIO 2017 - L'ondata di freddo e gelo artico che sta colpendo l'Italia in questi giorni, sta interessando particolarmente i territori settentrionali. Da ieri sera nevica in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, anche in pianura e le precipitazioni continueranno per tutta la giornata di oggi.

Autostrade per l'Italia raccomanda la massima prudenza alla guida. Particolare preoccupazione viene dal fenomeno della pioggia gelata (freezing rain), contro il quale nulla può il sale sparso in via preventiva sulle strade. Lungo le tratte autostradali dell'area padana, infatti, persistono ancora le condizioni favorevoli affinchè il fenomeno di pioggia gelata si riproponga nel corso della mattinata.

La pioggia gelata ha reso la notte difficile a tutti gli automobilisti in transito nel territorio dell'alessandrino, dove si sono verificati numerosi incidenti e disaggi alla circolazione stradale. Le zone maggiormente colpite sono state quelle di Novi Ligure, Trino Vercellese e la tangenziale tra Casale Monferrato e Felizzano.

Molte le auto ferme sulla carreggiata e altre sono finite fuori strada. La pioggia gelata ha portato alla chiusura temporanea in entrata dei caselli di Casale Monferrato Nord e Sud, sulla A26, sino alla conclusione del fenomeno avvenuta poco dopo la mezzanotte.

A causa dell'impraticabilità del manto stradale nel Casalese, in particolare a Vignale Monferrato, in due differenti occasioni l'ambulanza non è riuscita a raggiungere le abitazioni da cui erano partite le richieste di soccorso. In un secondo momento, i pompieri sono riusciti a trasportare il personale sanitario con un fuoristrada, ma al loro arrivo, un uomo di 63 anni era già deceduto per cause naturali.

In Val D'Aosta scatta il pericolo valanghe. La notte scorsa sono caduti tra i 50 e i 70 centimetri di neve nella parte nord-occidentale della Valle D'Aosta, interessata dal passaggio di una perturbazione che è già in via di esaurimento. Accumuli di 20-25 centimetri anche ad Aosta ma, dal pomeriggio, sono previste schiarite a partire dalla bassa valle.

Al momento, lungo la rete gestita da Autostrade per l'Italia, si registrano nevicate di debole intensità sulle seguenti tratte: - A23 Palmanova-Tarvisio tra Gemona Osoppo e il Confine di Stato; - A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto nord e il bivio A27/SS 51. Nelle prossime ore la perturbazione raggiungerà l'Emilia a quote collinari e la Romagna anche in pianura.

Daniele Basili

immagine da newsitaliane.it