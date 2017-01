Nevicata a Reggio Calabria e in Aspromonte: pochi disagi

REGGIO CALABRIA, 07 GENNAIO - Un’abbondante nevicata ha imbiancato Reggio Calabria e l’Aspromonte nella giornata di ieri, 6 Gennaio. Disagi si sono verificati lungo la statale che da Reggio conduce nella stazione sciistica di Gambarie d'Aspromonte.

Difficoltà, a causa delle neve e del ghiaccio formatosi lungo la strada, per alcune persone che percorrevano l'arteria in auto. Criticità si sono registrate anche a Staiti e Bruzzano Zeffirio. Sul posto sono accorsi forze dell'ordine, vigili del fuoco e Protezione civile regionale.

Il prefetto di Reggio, Michele di Bari, ha disposto l'attivazione dell'Unità di crisi per far fronte alle problematiche che si sono verificate. É stata disposta l'istituzione di più presidi da parte delle forze dell'ordine lungo le strade di accesso a Gambarie, allo scopo di impedire la circolazione dei veicoli privi di catene montate. I disagi non sarebbero stati eccessivi, ma si teme un peggioramento.

Luna Isabella

(foto da freddofili.it)