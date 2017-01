Nigeria, più di cento morti per bombe in campo profughi. Tra loro anche sei operatori croce rossa

RANN, 18 GENNAIO - Il campo profughi di Rann, una cittadina della Nigeria, è stato colpito da alcune bombe lanciare da un jet da combattimanto. Il risultato è stata la morte di centinaia di persone, tra cui anche sei operatori sanitari. La notizia è arrivata dai media nigeriani che affermano che si è trattato di un errore.

Il caccia fa parte dell'aeronautica nigeriana e avrebbe dovuto combattere contro gli estremisti islamici di Boko Haram nello stato del Borno.

La Croce rossa ha comunicato che tra i volontari ci sono diversi feriti e ance alcuni morti.

Il generale, comandante dell'offensiva, ha ammesso che l'operazione è stato un errore, anche se non si sa se geografica o tattica. Secondo le informazioni che erano in possesso dei militari, infatti, proprio in quella zona era presente un insediamento dei militanti di Boko Haram.

“Questo attacco su larga scala contro persone inermi e vulnerabili che già erano state costrette a fuggire da situazioni di violenza estrema è scioccante e inaccettabile”, ha affermato Muhammadu Buhari, presidente nigeriano.

Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta.

Chiara Fossati

immagine da www.repubblica.it