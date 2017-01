Nominations Oscar 2017: ecco dove e quando vedere la diretta

LOS ANGELES, 24 GENNAIO 2017 - Tra poco meno di mezz'ora verranno svelate le nominations ufficiali della 89esima edizione degli Academy Awards.

Per assistere alla diretta, non dovrete fare altro che sintonizzarvi sul canale Sky Cinema Uno HD o collegarvi su questo LINK a partire dalle 14:15 di oggi.

Tutte le candidature verranno svelate da alcuni vincitori delle scorse edizioni, come ad esempio: Brie Larson, Jennifer Hudson, Ken Watanabe e Jason Reitman.

Per la prima volta, l'evento tanto atteso non si svolgerà in presenza della stampa ma sarà diffuso via streaming sui vari siti come Oscar.com, Oscar.org e sulle piattaforme digitali dell' Academy.

Ricordiamo infine, che la cerimonia ufficiale di premiazione, avrà luogo il prossimo 26 di febbraio presso il prestigioso Dolby Theatre di Los Angeles e sarà presentata dal conduttore, produttore televisivo, comico e doppiatore Jimmy Kimmel.

Articolo di MARCELLA CERCIELLO [cinemarcy blog]