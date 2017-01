Notre Dame De Paris Allo stadio San Vito (Cs) (Foto)

A grande richiesta, prosegue nel 2017 Lo spettacolo musicale dei record! Dopo l’enorme successo a Reggio,

DAL 23 AL 25 GIUGNO per la prima volta a cosenza, Allo stadio san vito, ultima tappa in Calabria!

Ricominciato dalla capitale il 28 dicembre la seconda parte dello spettacolo più amato in Italia

COSENZA 18 GENNAIO - “Notre Dame de Paris”, il più grande successo di sempre nella storia dello spettacolo in Italia ha ripreso le rappresentazioni per le feste di Natale e ci accompagnerà almeno fino alla metà del 2017.

Dopo una prima parte di tour rovente con dei veri e propri “bagni di folla” che hanno infiammato i cuori del pubblico, è inziata una seconda parte a grande richiesta che, ripartita dalla capitale il 28 dicembre scorso, ora toccherà i principali capoluoghi della penisola nel 2017: Torino, Bologna, Milano, Ancona, Bari, Napoli, Lugano, Rimini, Firenze, Padova, Cosenza e altre se ne stanno aggiungendo. Alcune sono tappe nuove, altre sono ritorni dopo il trionfo delle rappresentazioni andate in scena quest’anno.

In un momento storico particolarmente difficile come quello attuale, il bilancio di questo incredibile ritorno fa gridare al miracolo: l’opera musicale firmata da Riccardo Cocciante ha fatto impennare le vendite dei biglietti a teatro quest’anno, capitanando la classifica dei titoli, e superando le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. Sono infatti oltre 700mila i biglietti venduti ad oggi e ben 23 le città visitate (da Trieste a Reggio Calabria passando per la Sicilia e la Sardegna) per un totale di 179 repliche a colpi di sold out, con pubblico in delirio e critiche entusiaste.

Ben 20.000 le presenze lo scorso novembre al Palacalafiore di Reggio Calabria, in una tappa ormai storica organizzata dal promoter Ruggero Pegna che, dopo l’enorme successo reggino, ha voluto programmarla per la prima volta a Cosenza, nella cornice dello stadio San Vito, nei prossimi 23, 24 e 25 giugno, con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Cosenza, Assessorato ai Grandi Eventi.

“Notre Dame de Paris” oltre ad essere il più grande successo di sempre nella storia dello spettacolo in Italia, è anche lo show più importante che sia mai stato prodotto in Europa. E’ diventato un vero e proprio “cult”, grazie soprattutto al grande amore che l’affezionatissimo pubblico gli tributa ogni sera, affollando le rappresentazioni in ogni città della penisola. In undici anni di programmazione, ha superato i 3.500.000 di spettatori in circa 1.000 repliche, 42 le città visitate in Italia per un totale di 114 tappe.



“Notre Dame de Paris ha cambiato il modo di fare un certo tipo di spettacolo” afferma Riccardo Cocciante “Il mio intento era quello di creare un’espressione popolare moderna, recuperare la nostra cultura europea e lo strumento della voce, e inserirle in un contesto moderno. Quest’opera non è una fotografia ma un’immagine in movimento che vive nel tempo e diventa ogni volta qualcosa di diverso, grazie alla forza attrattiva di una scrittura che ti porta dentro alla storia”. E il produttore David Zard aggiunge “Tenere conto del pubblico è la prima cosa nel nostro lavoro. Dare certezze al pubblico è fondamentale. Notre Dame de Paris ha questo enorme successo perché è onesto, mantiene ciò che promette.”

"Notre Dame de Paris" è l’opera popolare moderna tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, prodotta da David e Clemente Zard, con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche di Luc Plamondon adattate in italiano da Pasquale Panella. In scena un cast d'eccezione: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso), assieme al secondo cast e agli oltre 30 ballerini e acrobati.

“Provo un’enorme gratitudine nei confronti degli spettatori italiani. Moltissimi tornano a vederci, continuamente, e sono sempre di più! Notre Dame de Paris ha cambiato le loro vite, e le nostre: un’esplosione di energia e di amore che viviamo ogni sera” dichiara Lola Ponce, e Giò Di Tonno racconta che “oggi affrontiamo questo spettacolo con maggior consapevolezza ma senza aver perso la voglia di divertirci. Quando abbiamo iniziato 14 anni fa sentivo di dover fare uno sforzo in più per conquistare il pubblico, oggi sono molto più sicuro e voglio solo dare emozioni. Ed il bello è che in tutti questi anni noi siamo cambiati ma l’entusiasmo del pubblico è rimasto intatto. L’opera ha ancora più successo di prima e ogni sera ne siamo esterrefatti.”

NOTRE DAME DE PARIS - LA MUSICA NON É MAI STATA COSÌ SPETTACOLARE.

