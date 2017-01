Novara, morta bimba di 5 anni in ospedale. I genitori sono scomparsi, si sospetta malnutrizione

NOVARA, 24 GENNAIO - Una bambina di cinque anni, marocchina, è morta in ospedale dopo essere stata ricoverata in condizioni disperate. I medici hanno definito i suoi valori “neanche compatibili con la vita”. La bimba si era sentita male ed era stata portata al pronto soccorso della clinica Maggiore di Novara. La sua morte ha destato molti sospetti, tanto che i medici hanno deciso di allertare le forze dell'ordine, che hanno aperto un'indagine. Il sospetto principale è quello che la piccola fosse malnutrita e che questo abbia portato a degli scompensi molto gravi. I genitori, dopo aver saputo del suo decesso, sarebbero scappati.

Secondo le prime indagini, la piccola sarebbe arrivata nella città in treno, insieme ai genitori. L'ultima loro residenza risulta essere stata a Bergamo. Il padre, da quanto risulta, non avrebbe un regolare permesso di soggiorno.

I genitori, una volta che si sono resi conto della grave situazione della figlia, l'hanno portata in ospedale, dove è stata trasferita in terapia intensiva. Quando hanno saputo che la piccola era morta, non si sarebbero più fatti rintracciare dai medici.

Si attendono i risultato dell'autopsia eseguita mercoledì. Sul caso indaga anche la Procura per i minori di Brescia.

Chiara Fossati

immagine da www.lastampa.it