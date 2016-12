Nuovi guai per Paul Gascoigne: scatena una rissa da ubriaco e finisce in ospedale

FORMELLO, 28 DICEMBRE 2016 - Paul Gascoigne, ex calciatore idolo della Lazio e della nazionale inglese, è attualmente ricoverato in condizioni stabili a seguito di una rissa scoppiata, presumibilmente, per effetto dell'alcol.

Gascoigne, secondo alcuni testimoni, avrebbe insultato alcuni clienti dell'Ace Hotel, nella zona est della città, con epiteti razzisti e avrebbe molestato alcune donne lanciando loro del denaro. Un testimone ha scritto su twitter che Gascoigne era molto ubriaco e qualcuno lo avrebbe spintonato, facendolo cadere dalle scale.

Per risolvere la situazione, la direzione dell'hotel londinese ha chiesto l'intervento della polizia, la quale ha anche aperto un'inchiesta per appurare la dinamica dei fatti. La rissa sarebbe accaduta attorno alle 18:00 di ieri, ora locale.

Il portavoce del calciatore, Terry Baker, ha reso noto che Gascoigne "non è stato arrestato, ma fermato e poi rilasciato". "Gazza", questo il soprannome dell'ex fuoriclasse ormai 49enne, non è nuovo a comportamenti irruenti e la sua vita è stata segnata dagli effetti della dipendenza da alcol. A settembre, è stato condannato al pagamento di una multa di mille sterline per avere offeso una guardia del corpo con insulti razzisti.

Secondo alcuni media britannici, l'ex calciatore era tornato in riabilitazione proprio all'inizio di dicembre, per cercare di uscire nuovamente dal tunnel dell'alcolismo.

Daniele Basili

immagine da librosebooks.org