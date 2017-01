Nuovo decesso per meningite a Brescia, a Regione Lombardia annuncia una commissione d\'inchiesta

BRESCIA, 13 GENNAIO 2017 - La Regione Lombardia ha reso noto che avvierà una commissione d'inchiesta per far luce sul decesso di una bambina di 5 anni avvenuto ieri mattina all'Ospedale Civile di Brescia, dove era ricoverata da due giorni. La commissione dovra appurare se il lavoro dei medici è stato effettuato in maniera corretta o se vi sono state delle responsabilità che avrebbero potuto salvare questa giovane vita.

La notizia è stata data dall'edizione bresciana del Corriere della Sera, che ha raggiunto telefonicamente l'assessore regionale al welfare, Giulio Galera. «Noi attiveremo commissione d’inchiesta: entro oggi diamo mandato all’Ats di verificare se l’azienda ha compiuto tutto ciò che poteva compiere per una diagnosi immediata e precoce della malattia», ha dichiarato Gallera al Corriere.

La bambina, di origini pachistane, è morta giovedì mattina all’ospedale Civile di Brescia per una meningite causata dallo pneumococco, batterio non contagioso che non ha reso necessario il ricorso alla profilassi per chi è entrato in contatto con lei.

La piccola viveva con la sua famiglia in Valtrompia e non risultava essere vaccinata contro la meningite da pneumococco, vaccinazione facoltativa ma che è resa gratuitamente a tutti i bambini in Lombardia.

Secondo una prima ricostruzione fatta dall'Azienda sanitaria, la bambina sarebbe stata portata al pronto soccorso con sintomi che sono stati diagnosticati come influenza e, dopo 12/14 ore, è ritornata in ospedale in condizioni disperate.

Daniele Basili

immagine da asst-spedalicivili.it