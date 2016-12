Obama contro Trump: No alle trivellazioni nell\'Artico

NEW YORK, 22 DICEMBRE - Barack Obama, ormai ex presidente degli Stati Uniti, ha lanciato un'ultima “sfida” al neo eletto Donald Trump. Ha infatti vietato le trivellazioni offshore nelle regioni dell'Artico del Pacifico e dell'Oceano Atlantico settentrionale, per evitare che Trump possa minacciare la protezione dell'ambiente.

Obama ha deciso di porre questo provvedimento permanente, richiamando la legge Outer Continental Shelf Lands Act, del 1953, che conferirebbe al presidente degli Stati Uniti la possibilità di proteggere i fondali marini americani.

“Queste azioni proteggono un ecosistema unico e delicato. I rischi di incidenti con perdite di greggio sono significativi in queste regioni e la nostra capacita' di risanamento limitata”, ha spiegato Obama in una dichiarazione ufficiale.

Quella di Obama si tratta di una vera e propria sfida nei confronti del nuovo presidente Trump, infatti ha sempre sposato l'idea di riaprire le miniere di carbone e di rompere l'accordo di Parigi sul clima.

Chiara Fossati

immagine da www.newyorkdailynews.com