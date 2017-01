Regione: Sindacati-Unindustria, incontro con Oliverio

CATANZARO, 16 GENNAIO - Il Presidente della Regione Mario Oliverio, oggi pomeriggio, nella sede della Cittadella, - informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta - ha presieduto un incontro, al quale ha partecipato anche l'Assessore al Lavoro Federica Roccisano, con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) e con Unindustria Calabria.

Il Presidente Oliverio, in apertura dei lavori, ha illustrato gli strumenti di programmazione regionale, indicando lo stato di avanzamento degli interventi: Por, Pac, Patto Calabria, Infrastrutture lineari e progetti del Fondo sociale Europeo. Per ogni canale di finanziamento sono state indicate le cifre programmate e quelle impegnate. Oliverio ha, tra l'altro, dato un'informativa sui contenuti dell'incontro avuto con il Ministro De Vincenti sul “Patto Calabria” ai fini dell'accelerazione della spesa.



Il Presidente si è, poi, soffermato sul progetto “Calabria Sicura” con una più puntuale indicazione degli interventi programmati e delle misure in corso per la realizzazione dei progetti e per l’appalto delle opere. I rappresenanti sindacali, dal canto loro, hanno, unanimemente, richiesto ulteriori puntualizzazioni degli aspetti temporali nella trasformazione dei programmi in opere e delle ricadute in termini occupazionali. La riunione è servita, a fare, quindi, una disamine preliminare al fine di arrivare alla definizione dei cronoprogrammi da sottoporre all’esame di una Cabina di regia, la cui istituzione è stata fissata per il prossimo venticinque gennaio. Le Politiche attive, invece, saranno oggetto di discussione di un Tavolo per il Lavoro già convocato per i prossimi giorni.