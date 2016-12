Omicidio a Reggio Calabria, ucciso giovane

REGGIO CALABRIA, 29 DICEMBRE - Un giovane di 34 anni, Tarik Kacha, cittadino marocchino da anni stabilmente residente in Italia, e' stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Reggio Calabria.



L'omicidio e' avvenuto intorno alle ore 19 in via Militare, nel quartiere di Catona, alla periferia nord della citta' dello Stretto.



La vittima era gia' nota alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute gli uomini delle "volanti", e le indagini sono condotte dalla squadra mobile della questura cittadina.