Onu, Guterres: "Decidiamo di mettere la pace al primo posto"

NEW YORK, 1 GENNAIO - La pace al primo posto e l'invito ad una risoluzione condivisa. Così ha esordito il portoghese Antonio Guterres durante il primo minuto del suo discorso da nuovo segretario delle Nazioni Unite. Nel suo accorato appello, Guterres esorta l'umanità intera alla pace, affinché il mondo non sia più teatro di scontri, violenze e soprusi: "Oggi, nel giorno di Capodanno, chiedo a tutti di avere lo stesso proposito: facciamo della pace la nostra priorità".

L'ex primo ministro portoghese, che subentra alla guida del Palazzo di Vetro al sudcoreano Ban Ki-moon, con un mandato di cinque anni, ha poi proseguito asserendo: "Facciamo che il 2017 sia un anno in cui tutti noi cittadini, governi e leader, cerchiamo di superare le nostre differenze".

Il monito di Guterres arriva poche ore dopo il sanguinoso attentato avvenuto in Turchia in una famosa e affollatissima discoteca di Istanbul. Da quanto appreso dai media turchi, il bilancio della strage è di almeno 39 morti e circa 70 feriti. L'attacco, secondo il modus operandi, sembrerebbe essere opera dell'Isis, ma al momento non è ancora stato rivendicato dallo Stato dei Tagliagole. È caccia all'uomo e ai suoi complici che, vestiti da Babbo Natale, si sono introdotti nel locale "Reina" dopo aver ucciso un poliziotto e una guardia giurata all'ingresso e hanno iniziato a sparare a caso sulla folla.

Luigi Cacciatori

Immagine da giveme-5.org