Ordine di Malta, il Papa chiede al gran maestro di dimettersi

CITTA' DEL VATICANO, 25 GENNAIO - Il Papa chiude la questione con il Gran maestro dell’Ordine di Malta, l’inglese Fra Matthew Festing, imponendogli le dimissioni. Solitamente quella del Gran Maestro è una carica a vita, ma dopo le tensioni delle ultime settimane, Festing dovrebbe presentare, in tempi brevi (tra mercoledì e giovedì), la sua rinuncia al Sovrano Consiglio dell’Ordine.

I problemi sono sorti a dicembre, quando il Sovrano Consiglio aveva destituito il Gran Cancelliere Albrecht Freiherr von Boeselager per dissensi rispetto alle politiche dell'Ordine di Malta, in particolare perché avrebbe appoggiato la distribuzione di profilattici agli assistiti di alcune zone dell’Africa più povera, in cui l’Aids è particolarmente diffuso, cosa che sarebbe in contrasto con i principi della Chiesa.Una volta sfiduciato il Gran cancelliere, si è aperta nell'ordine di Malta una fase di divisioni interne, che sono giunte fino all’orecchio del Papa, in particolare quando Boeselager, non avendo accettato passivamente la sua destituzione, si è appellato alla Santa Sede.Il Papa avrebbe quindi preparato una lettera indirizzata a Burke, Patrono dell'Ordine, nella quale si chiedeva di vigilare sul rispetto della morale cattolica ma si chiedeva anche di risolvere il problema con un dialogo all'interno dell'Ordine stesso. La risposta è però arrivata dal Gran Maestro, che nelle scorse settimane ha dichiarato pubblicamente che il Pontefice doveva “restare fuori dalle nostre questioni interne”. Infatti il Gran Cancelliere, veniva comunque rimosso nonostante la richiesta del Papa di affrontare diversamente il problema.

Dopo due lettere del Segretario di Stato, che invano, invitavano l’Ordine a riconsiderare la rimozione del Gran Cancelliere Boeselager, Bergoglio ha nominato una commissione guidata dall'arcivescovo Silvano Tomasi, per far luce sulla vicenda.

In attesa della riunione del Sovrano Consiglio a seguito delle dimissioni, le funzioni che erano di Festing, verranno svolte provvisoriamente dal Gran commendatore.





Giulia Piemontese



(Immagine da: orderofmalta.int)