Oscar 2017: svelati i 336 titoli tra cui verranno scelti i Migliori Film

LOS ANGELES, 22 DICEMBRE 2016 - Il nuovo anno è alle porte e con lui, l'ottantanovesima edizione degli Oscar.

Mentre si aspettano le nominations che verranno svelate a gennaio, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha già svelato la lunga lista dalla quale verranno scelti i candidati a Miglior Film.

La lista annovera ben 336 titoli, un numero nettamente superiore agli ultimi 3 anni: nel 2015 ne furono scelti 305, nel 2014 323 e nel 2013, 289.

Tra i titoli scelti, troviamo pellicole già uscite nelle sale italiane come American Pastoral, Zootropolis, Deadpool, A Bigger Splash, e pellicole che si apprestano ad uscire nei nostri cinema con l'arrivo del nuovo anno, come Allied, Collateral Beauty, Assassin's Creed, La La Land e tanti altri.

Unica prerogativa di tutti i film in corsa per le candidature ufficiali agli Oscar è quella di essere usciti nei cinema di Los Angeles entro il 31 dicembre 2016 a mezzanotte, per poi restare in sala almeno una settimana.

Ora che la lista completa di tutti i 336 titoli, che trovate elencati QUI, è stata svelata non ci resta che dare inizio al toto candidature.

Quali saranno i totoli scelti? Lo scopriremo solo il prossimo 24 gennaio 2017, mentre per la notte degli Oscar, che svelerà tutti i vincitori, si dovrà attendere il 26 febbraio 2017.

Articolo di MARCELLA CERCIELLO [Cinemarcy blog]