Padova, bambino di dodici anni frustato a scuola. Il padre denuncia

PADOVA, 31 GENNAIO - “Ho presentato oggi la mia denuncia in Questura per le lesioni subite da mio figlio. La preside dice che era un gioco, ma non conosce niente dei fatti perché non era presente. Al mio avvocato ho poi consegnato la denuncia sporta e il referto del medico”, ha spiegato il padre del ragazzino di dodici anni che, nei giorni scorsi, è stato frustato dai compagni durante l'ora di Educazione fisica.

“Prima ancora di capire se è vero o non è vero ciò che ho letto sui giornali ho avviato un procedimento disciplinare per ricostruire i fatti, e ad oggi non ho sentito tutti i ragazzi coinvolti”, ha spiegato la preside della scuola, Lucia Marcuzzo che, secondo quanto dichiarato dal padre del ragazzo, non ha voluto riceverlo.

“Sono già stato oggi dalla preside e non ha voluto ricevermi”, ha infatti spiegato l'uomo, di origini tunisine.

Lucia, la preside, si è inoltre dichiarata molto spaventata per la denuncia ricevuta e che, ovviamente, verificherà il necessario.

Chiara Fossati

