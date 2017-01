Palermo è la capitale italiana della cultura per il 2018

ROMA, 31 GENNAIO – La Commissione presieduta da Stefano Baia Curioni ha designato Palermo capitale italiana della cultura del 2018. A comunicarlo è stato il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, oggi nella Sala Spadolini del Mibact. La città siciliana è stata votata all’unanimità.

Questa la motivazione della scelta: «La candidatura è sostenuta da un progetto originale, di elevato valore culturale, di grande respiro umanitario, fortemente e generosamente orientato all’inclusione alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di cittadinanza, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni artistiche contemporanee. Il progetto è supportato dai principali attori istituzionali e culturali del territorio e prefigura a che interventi infrastrutturali in grado di lasciare un segno duraturo e positivo. Gli elementi di governance, di sinergia pubblico-privato e di contesto economico, poi, contribuiscono a rafforzarne la sostenibilità e la credibilità».

Tra le dieci candidate finaliste vi erano: Alghero, Aquileia, Comacchio, Ercolano, Montebelluna, Palermo, Recanati, Settimo Torinese, Trento, Erice e i comuni ericini (Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice). Nella lista inizialmente erano comprese 24 città.

La capitale della cultura per il 2017 è Pistoia, mentre Mantova lo è stata nel 2016. La vincitrice riceverà un milione di euro dal Mibact per realizzare il progetto presentato e sarà esclusa dal vincolo del patto di stabilità dei fondi investiti.

Dario Franceschini ha inoltre annunciato che «nel 2018 verrà designata la capitale italiana del 2020 che avrà quindi due anni a disposizione per realizzare al meglio il progetto»

Dopo l’annuncio del ministro Franceschini, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ha commentato entusiasta la scelta: «Provo una profonda emozione - ha detto - Abbiamo vinto tutti, perchè ognuno di noi è stato capace, per il proprio impegno, a narrare le bellezze dei nostri territori». «Questo è un messaggio anche per i livelli istituzionali regionali e nazionali – ha aggiunto - dobbiamo attrezzarci per narrare le bellezze delle nostre regioni».«La cifra più importante di questo riconoscimento – ha concluso - è l'accoglienza, in un periodo in cui emerge il fastidio dell'altro».

Anche il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta ha espresso la sua soddisfazione: «Sono felice – ha dichiarato - che una città con la storia come quella di Palermo sia stata scelta come capitale della Cultura, questa scelta ci ha reso giustizia. E' un'occasione importante per incrementare il turismo».

Antonella Sica