Palermo, esonda il fiume Platani. Un morto

CASTRONUOVO, 23 GENNAIO - Il maltempo continua a terrorizzare il Centro e il Sud Italia. Ad essere colpite in questi giorni dalle forti piogge e grandinate sono state la Sardegna e la Sicilia. Proprio nel palermitano sarebbe morto un uomo di sessantasette anni a causa dell'esondazione del fiume Platani, che lo avrebbe travolto e annegato.

La tragedia sarebbe avvenuta a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, in cui il fiume prende il nome di Morello. Il torrente è esondato a causa delle fortissime piogge che, nelle ultime ore, stanno colpendo l'isola. La vittima, Giovanni M., era originario di Campofranco di Sicilia, vicino a Caltanissetta. Era un imprenditore edile, ormai in pensione, che proprio ieri mattina si era recato nella zona per assistere alla partita del Campofranco, la sua squadra.

L'uomo, secondo le prime indagini, si trovava nella sua auto insieme ad altre tre persone. All'improvviso, però, sarebbero stati travolti dall'acqua, che li avrebbe trascinati, insieme alle altre auto, sulla SS189. Giovanni, in un primo momento, sarebbe riuscito a uscire dalla macchina, ma un'ondata di fango e detriti lo hanno buttato a terra.

L'allarme è stato lanciato dai suoi amici che, grazie ad un treno rimasto bloccato, sono riusciti a ripararsi dalla potenza del fiume.

Il corpo è stato ritrovato intorno alle 23 di ieri sera da parte dei vigili del fuoco. L'intervento degli operatori del 118 non sarebbe però servito a nulla.

Chiara Fossati

immagine da www.urbanpost.it