Palermo, incendio al molo Arenella, fumo intenso e strade chiuse

PALERMO, 30 GENNAIO - Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio al porticciolo dell'Arenella nel rimessaggio Marina Arenella, a Palermo. Alcune imbarcazioni – pare quattro barche a vela - hanno preso fuoco per cause ancora da accertare. Sul fatto indaga la polizia, intervenuta sul posto assieme a diverse squadre dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per il fumo intenso.

Per oltre un’ora una colonna di fumo è rimasta visibile da diverse parti della città. Alcuni residenti, poi allontanati dai soccorritori, sono inizialmente scesi in strada per cercare di fronteggiare il rogo.

Sul luogo dell’incendio sono arrivate anche due ambulanze del 118, in quanto in un primo momento si temeva vi fossero feriti e intossicati; ipotesi poi scongiurata.

[foto: palermo.repubblica.it]

Antonella Sica