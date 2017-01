Ad Amatrice sorteggio prime 25 casette

RIETI, 20 GENNAIO - 25 casette sono state assegnate in mattinata dal Comune di Amatrice, destinate ad accogliere altrettante famiglie sfollate dal sisma del 24 agosto.

Il sorteggio delle prime abitazioni ha consentito di assegnare: 19 alloggi da 40 metri quadri, 5 da 60 e 1 da 80 metri. "Con questo sorteggio - ha detto il sindaco Sergio Pirozzi - diamo certezza alle famiglie che potranno rientrare in casa, diamo un po' di 'scossa' per far finire il prima possibile le opere di urbanizzazione circostanti, e mi riferisco a marciapiedi e similari. Il Genio sta facendo un grande lavoro, ora ha il compito di accelerare per dare uno spazio giusto e vivibile alla mia comunità. Abbiamo voluto assegnare oggi, nonostante il meteo avverso e le nuove scosse, per dimostrare che non ci fermiamo. Non ci siamo mai fermati - ha concluso il sindaco di Amatrice - e non perdiamo la speranza".

Le scosse infatti non danno tregua alla città già segnata dal 24 agosto, quando il terremoto ha ridotto in macerie le abitazioni, macerie ora ricoperte di neve. Rosale alle 9.46 la scossa di questa mattina, di magnitudo 3.1, con epicentro proprio ad Amatrice.

Maria Azzarello

[fonte immagine: Corriere della Sera]