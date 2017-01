Paolo Gentiloni operato per angioplastica al Gemelli

ROMA, 11 GENNAIO - Paolo Gentiloni, premier del Governo italiano dopo la ritirata di Matteo Renzi, è stato operato all'Ospedale Gemelli di Roma per un angioplastica dopo un lieve malore.

Il malore sarebbe avvenuto al rientro di Gentiloni da Parigi e, recatosi al Gemelli sarebbe stato necessario intervenire con un'angioplastica.

L'intervento è già stato eseguito ed è andato a buon fine.

Secondo alcunne fonti del governo il Premier sta bene ed è sveglio, ma dovrà rimanese ricoverato in ospedale per qualche giorno. Per questo motivo la visita a Londra è stata annullata.

Chiara Fossati

immagine da www.radioradio.it