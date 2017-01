Papa: \'Auto e dormitori aperti h24 per clochard\'

ROMA, 8 GENNAIO – Dormitori aperti 24 ore, per attutire i disagi che in particolare i senza dimora stanno subendo a causa dell’ondata freddo di questi giorni, è l’iniziativa voluta dalla Chiesa di Papa Francesco per mano dell’elemosineria apostolica per i clochard a Roma,



Inoltre per poter stare al caldo anche di giorno, e per i senza dimora che non vogliono muoversi da dove stazionano di solito, sono previsti sacchi a pelo speciali, resistenti fino a 20 gradi sotto zero. "Abbiamo messo a disposizione anche le nostre auto dell'Elemosineria – spiega mons. Konrad Krajewski - perché chi non vuole spostarsi possa dormirci dentro la notte".



E per i clochard che non vogliono lasciare la loro posizione per raggiungere il dormitorio sono state messe a disposizione delle auto "Abbiamo messo a disposizione le nostre auto dell'Elemosineria apostolica: le lasciamo lì la sera, in modo che possano passarci la notte dentro, e andiamo a riprenderle la mattina. La macchina naturalmente non si può lasciare accesa la notte, perché è pericoloso, ma come rifugio è già qualcosa", ha aggiunto mons. Konrad Krajewski.



8 morti per assideramento - Ammonta ad 8 il tragico bilancio dei morti per assideramento, ma non si tratta solo di senza dimora infatti l’ultima vittima è un pensionato di 81 anni, Nando Molteni, di Capriano (Monza) è stato trovato morto per ipotermia a ridosso del fiume Bevera a Briosco, non lontano da casa sua, in Brianza, malato di Alzheimer si era allontanato da casa perdendo l’orientamento.

Maria Azzarello

