Papua Nuova Guinea: Terremoto 8 gradi magnitudo, allerta tsunami 

SYDNEY (AUSTRALIA), 22 GENNAIO - Un violento terremoto, gradi 8 di magnitudo, ha fatto tremare l'isola di Boungaville, nella parte orientale di Papua Nuova Guinea. Le autorita' hanno emesso un allerta tusunami in vari Paesi della zona el Pacifico.

L'Usgs, il servizio geologico statunitense, che vigila l'attivita' sismica in tutto il mondo, ha situato la scossa a 153 chilometri di profondita' otto il letto marino e a 40 chiolometri ad ovest di Panguna, a Boungaville, alle 15:30 ora locale.



Il centro allerta tsunami del Pacifico ha emesso un allerta rischio per le coste di Papua Nueva Guinea, Isole Salomone, Nauru, Vanuatu, Indonesia, e le isole Phonpei, Chuuk e Kosrae degli Stati federati di Micronesia. "Le onda di tsunami possono arrivare nelle rpossime tre ore lungo alcune coste", ha reso noto l'organismo alle 05:47 ora italiana.



Aggiornamento ore 08:06 Sydney (Australia), 22 gen. - Il Centro allerta tsunami del Pacifico ha limitato a Papua Nuova Guinea e Isole Salomone l'allerta per il rischio di onde giganti dopo il terremoto di 8 gradi di magnitudo che ha scosso l'isola papuana di Bouganville.



L'organismo ha indicato che in alcuni punti di litorale questi due Paesi potrebbero avere ondate tra 30 centimetri e un metro sopra il livello del mare e che non c'e' allerta per le altre aree precedentemente indicate.



