\'Parco\' a luci rosse scoperto a Napoli

NAPOLI, 8 GENNAIO – E’ stato soprannominato ‘’il parco dell’amore’’, il parcheggio a luci rosse per incontri con prostitute sequestrato dai carabinieri, scoperto sotto un cavalcavia in un'area isolata della periferia napoletana.

Il parcheggio che era stato adibito allo scopo di sfruttamento della prostituzione via Sponsillo in modo completamente abusivo, era stato dotato di quindici stalli con tanto di tende per la privacy.

Ad individuare ‘’il parco dell’amore’’ i militari del nucleo radiomobile di Napoli durante servizi di pattugliamento per il controllo del territorio.

Dopo aver fatto irruzione nell'area, i carabinieri hanno trovato numerose ragazze dell'Est Europa nelle auto dei "clienti", mentre è finito in manette il gestore dell’attività illecita, Raffaele Esposito, 50 anni, trovato in un gabbiotto all'ingresso, arrestato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Maria Azzarello