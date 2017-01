Parigi, identificato kamikaze dello Stade de France

PARIGI, 18 GENNAIO - Si tratterebbe di Ammar Ramadan Mansour Mohamad al Sabaawi, un ragazzo di vent’anni iracheno, quello che la sera del 13 novembre 2015, insieme ad un'altra persona, si fece esplodere allo Stade de France di Saint-Denis, durante la partita Francia-Germania.

Gli inquirenti lo hanno identificato formalmente, e secondo quando riportato dal quotidiano Le Parisien, il ragazzo, con falso passaporto siriano, sarebbe sbarcato in Europa, nelle isole greche, sui barconi dei migranti, ma proverrebbe da Mosul, in Iraq. La città è passata nel giugno 2014 sotto il controllo dell'Isis.

L'organizzazione, spiegano i media locali, avrebbe avvertito i familiari della morte del figlio, ma non avrebbe mai specificato delle stragi di Parigi. Da quanto è stato scoperto inoltre, l'Isis indennizzò la sua famiglia con 5mila dollari americani e un gregge di pecore.

Ammar Ramadan Mansour Mohamad al Sabaawi era il più piccolo di una famiglia di cinque fratelli. Il primo era militare sotto Saddam Hussein fino all'intervento americano del 2003, altri due invece sarebbero arruolati con la jihad. Uno dei quali, in particolare, preoccupa gli inquirenti, in quanto sarebbe riuscito ad arrivare in Europa con il piano di commettere attentati

Giulia Piemontese

(immagine da: pazzoweb5stelle.it)