Parma, una Trans e una donna uccise in un club

PARMA, 30 DICEMBRE - Kelly La Blonde, nome d'arte di Luca Manici, una drag queen molto famosa nei locali della zona di Parma, di quarantasette anni, e una donna di origini argentine, sono state trovate senza vita nel circolo “Angelica Vip”, che Kelly aveva deciso di aprire dopo diverse esperienze in altri club. Le cause e il responsabile del duplice omicidio non sono ancora noti.

Kelly sarebbe stata uccisa a coltellate, mentre sul corpo dell'altra donna, oltre che ferite da arma da taglio, sono stati trovati segni di strangolamento.

L'allarme sarebbe arrivato alla Polizia dopo che una delle due vittime non era reperibile da qualche ora. Proprio per questo, secondo le prime analisi, potrebbero essere state uccise molte ore prima del ritrovamento dei corpi.

Kelly La Blonde si esibiva in diversi locali nel modenese ed era molto famosa nella zona.

“Ci esibimmo otto anni fa. Qui Kelly fece show per quattro mesi”, ha spiegato Madame Yoyo, nome d'arte di Romeo, amica e collega di Kelly. “Da due anni e mezzo non ci sentivamo, poi un mese fa mi aveva mandato un messaggio: ‘Ma quando ci vediamo?’”, ha concluso Yoyo.

Il perché dell'omicidio e il responsabile ancora non si conoscono. Le indagini proseguono, ma le prime ipotesi sarebbero quelle di un festino hard finito male.

Chiara Fossati

immagine da www.pu24.it