Pattinaggio, Europei Figura: bronzo per Carolina Kostner

OSTRAVA, 28 GENNAIO - Carolina Kostner torna dopo tre anni di assenza e conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Ostrava, in Repubblica Ceca, diventando la donna con più medaglie nella storia continentale. Dopo l’inattività forzata, a causa dei problemi legati alla squalifica per l'omessa denuncia per doping dell'ex fidanzato Alex Schwazer, l’azzurra, compie un vero e proprio miracolo e si prende la personale rivincita sulle note di Antonio Vivaldi.

Il programma libero della bolzanina viene premiato dai giudici con 138.12 punti (64.45 di valutazione tecnica e 73.67 per i components) che, aggiunti ai 72.40 del corto, compongono un punteggio complessivo di 210.52 e la portano a soli 87/100 dal secondo gradino del podio. Medaglia d’oro per la russa Evgenia Medvedeva, campionessa del mondo in carica, che ha chiuso con 229.71 punti, davanti alla connazionale Anna Pogorilaya.

Per Carolina, questa stagione allenata da Alexei Mishin, si tratta della decima medaglia continentale (cinque ori, nel 2007, 2008, 2010, 2012 e 2013, due argenti e tre bronzi) e il 29° podio consecutivo in carriera. "Sono felicissima di questa medaglia e della mia prestazione – ha dichiarato emozionata a fine gara -. Potevo fare meglio in un paio di occasioni ma questo mi dà ancora più voglia di tornare ad allenarmi. Ora però ho bisogno di riposare, stare con la mia famiglia e festeggiare". Prossimo obiettivo i mondiali di Helsinki, dove la Kostner vuole continuare a stupire.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine sportfair.it)