Paura a Fiumicino, esplode casa per fuga di gas, ferita donna

FIUMICINO, 01 FEBBRAIO - Esplosione ieri sera in un'abitazione in via delle Stelle a Maccarese, nella zona di Campo Salino, dovuta ad una fuga di gas. L'occupante, una donna straniera, ha riportato, a causa della fiammata, lievi ustioni alla braccia ed al viso ed è stata trasportata in ospedale.

Sul posto, per domare il coseguente incendio ed evitare il propagamento ad altre abitazioni, sono intervenute, per tre ore, fino a mezzanotte, tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, provenienti da Cerveteri, Eur con il mezzo di rilevamento chimico e batteriologico. L'abitazione su due livelli, parte di un fabbricato formato da quattro abitazioni a schiera, è stata dichiarata inagibile. Sono in corso altri accertamenti.