Matteo Renzi riparte dal blog: \'\'Il futuro prima o poi torna\'\'

FIRENZE, 25 GENNAIO – L’ex premier riparte, dopo la batosta della vittoria del no al referendum costituzionale, e decide di farlo dal suo blog. "Il futuro, prima o poi, torna", è il titolo del post di Matteo Renzi sul suo blog, ‘’Ci sono molti modi di cominciare. E di ricominciare. Chi è cresciuto con l’esperienza scout sa che il modo più bello è mettersi in cammino.’’

Pochi paragrafi dopo l’ex premier specifica con chi ha intenzione di mettersi in cammino: ‘’Ci sono milioni di italiani che hanno un’idea chiara e bella del futuro dell’Italia. Con tutte le difficoltà che nessuno vuole negare. Questi milioni di italiani non si arrendono alla rassegnazione. Io voglio camminare con loro.’’

Poi il bilancio dei mille giorni di governo a cura del Pd: ‘’Oggi l’Italia ha qualche diritto in più e qualche tassa in meno: dal Cantiere sociale ai diritti civili fino agli 80 euro o all’abolizione dell’Imu sulla prima casa. Ha attraversato, indenne dal terrorismo, eventi come Expo e Giubileo mentre in altre zone d’Europa le cose andavano diversamente. Ha recuperato in tre anni 600mila posti di lavoro, di cui tre quarti a tempo indeterminato ed è passata dal meno due per cento del PIL 2013 al più uno per cento di oggi.

Per poi ammettere ai lettori: ‘’Ma, ragazzi, anche basta. Quello è il passato, ormai.’’ - continuando - ‘’La sconfitta al referendum ci ha fatto male, vorrei vedere il contrario. Con le riforme, volevamo un Paese più semplice e più forte: è andata male. Volevo tagliare centinaia di poltrone e alla fine l’unica che è saltata - è stata la mia.

L’obbiettivo dell’iniziativa è quello di riaprire un confronto sui cittadini sui temi sociali, economici e sull’Europa, l’ex premier di riavvicina all’elettorato dopo la clamorosa sconfitta, e lo fa con lo strumento di chi ha portato alla vittoria il ‘No’: il blog.



Maria Azzarello

Credit: Deutsche Welle