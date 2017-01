Pedopornografia: Palermo, arrestato insegnante americano

PALERMO, 13 GENNAIO – È finito in manette e poi ai domiciliari a Palermo, l’insegnante americano di 64 anni accusato di pedopornografia. Le accuse contro l’uomo si fondano sulle prove raccolte nella sua abitazione, filmati a luci rosse con protagonisti alcuni bambini, ma anche su del materiale che l’insegnante stesso postava in rete.

Le indagini sono partite grazie alla segnalazione di alcune famiglie a cui A.F. aveva chiesto di filmare i figli minorenni senza veli, in cambio di denaro. E' così che gli investigatori della sezione “reati sessuali ed in danno di minori” della Squadra Mobile di Palermo diretta da Rodolfo Ruperti, hanno accertato che il cittadino americano senza permesso di soggiorno aveva un proprio sito internet, in cui trattava della sessualità dei minori.

L’ordinanza che dispone la custodia cautelare degli arresti domiciliari è stata emessa dal Tribunale del Riesame ed è diventata definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso dell'imputato, per troppi anni lasciato libero di stare a contatto con i bambini nel contesto lavorativo dell’insegnamento come nel tempo libero, che dedicava al reparto pediatrico di un ospedale cittadino.

Maria Azzarello