Pegna annuncia i primi eventi della XXX "Fatti di musica 2017"

“Fatti di musica 2017”, e non solo, in Calabria: avvio con Arturo Brachetti, Poi J-Ax & Fedez A Reggio e il ritorno di Notre Dame De Paris allo stadio di Cosenza. Pegna annuncia i primi eventi della xxx edizione della storica rassegna del live d’autore

CATANZARO, 25 GENNAIO - Dopo la straordinaria edizione 2016, la trentunesima “Fatti di Musica”, la rassegna del live d’autore ideata e organizzata in Calabria da Ruggero Pegna, è pronta ai blocchi di partenza con i primi grandi eventi del 2017. “Fatti di Musica”, anche nel nuovo anno, continuerà ad offrire ai calabresi alcuni dei live più prestigiosi e attuali, coerentemente ad una line artistica che nelle passate trenta edizioni ha portato in Calabria le principali star della musica d’autore italiana e internazionale, da Fabrizio De Andrè a Francesco Guccini e Paolo Conte, con eventi unici e forse già irripetibili come i concerti di Carlos Santana, Tina Turner, Sting, James Taylor, Elton John (dedicato a Gianni Versace e trasmesso in mondovisione da Reggio) e di altre straordinarie stelle del panorama musicale mondiale.

“L’apertura della nuova edizione non sarà musicale – dice Pegna – ma certamente si tratta di un grande live d’autore, originalissimo e unico al mondo!”. Il primo appuntamento, infatti, è con il nuovo show di Arturo Brachetti, che sarà presentato in prima in Calabria il 10 marzo al Teatro Cilea di Reggio e il giorno seguente al Teatro Rendano di Cosenza. In questo nuovo fantasmagorico show del trasformista più famoso al mondo, Arturo Brachetti aprirà le porte della sua casa surreale, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire.



“Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri”, afferma il geniale artista, considerato in molti paesi un autentico mito vivente nel mondo del teatro e della visual performing art.



In questo straordinario spettacolo, Brachetti porterà in scena cinquanta nuovi personaggi, lasciando tutti senza fiato per novanta minuti, durante i quali la fantasia, l’assurdo, il trasformismo e la magia, incanteranno gli spettatori, anche attraverso ombre cinesi, sand-art, 3D mapping e molto altro.



Dopo Brachetti, il primo appuntamento strettamente musicale di “Fatti di Musica 2017” è fissato per il 3 aprile alle 21.30 al Palacalafiore di Reggio, dove arriverà l’unica tappa in Calabria del tour di J-Ax e Fedez, il primo grande show insieme dopo alcune esibizioni prova della scorsa estate. I due amatissimi e originali rapper hanno anche appena pubblicato insieme il primo album, balzato subito al vertice di tutte le classifiche. “Per loro – sottolinea Pegna - è previsto un grande allestimento, studiato appositamente per questo primo tour insieme, che farà da cornice ad un live travolgente, un’autentica festa di energia, allegria e musica!”.



Dopo J-Ax e Fedez a Reggio, “Fatti di Musica” si sposterà in giugno allo Stadio San Vito/Marulla di Cosenza dove, per tre sere consecutive, dal 23 al 25 giugno, andrà in scena per la prima volta nel capoluogo silano Notre Dame De Paris con l’allestimento e il cast originale, l’Opera dei Record di Riccardo Cocciante prodotta da Clemente e David Zard, con il Patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Cosenza.

“Dopo il record di presenze in Calabria, con circa ventimila spettatori a Reggio, abbiamo pensato di riportare questo spettacolo eccezionale anche a Cosenza, dove non è mai stato. Lo strepitoso avvio della prevendita – conclude il promoter lametino – conferma quanto questo spettacolo sia amato e fosse atteso anche a Cosenza!”. Già venduti, infatti, duemila biglietti in poche ore, con autentiche file al botteghino.

I biglietti per assistere a questi primi eventi di “Fatti di Musica 2017” sono in vendita nei punti Ticketone e online al sito www.ticketone.it. Tutte le informazioni sono reperibili al numero telefonico 0968441888 e al sito web www.ruggeropegna.it.



Negli ultimi anni “Fatti di Musica Radio Juke Box” è stata riconosciuta “Evento Storicizzato” dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria ed avuto anche il patrocinio della Comunità Europea.