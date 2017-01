Piano neve. Sant\'Elia a Pianisi, lettera opposizione (Foto)

Ancora problemi di circolazione su alcune strade coperte di neve e ghiaccio. Proteste dell’opposizione di Sant’Elia a Pianisi sul Piano neve

Riceviamo e pubblichiamo

CATANZARO 15 GENNAIO - A dieci giorni dalla copiosa nevicata dell’Epifania, il gruppo di opposizione di Sant’Elia a Pianisi “Partecipazione e Rinnovamento” esprime pieno dissenso per la gestione del Piano neve che, secondo i consiglieri, ancora una volta ha rivelato numerose criticità. Al di là dell’emergenza acqua e corrente elettrica che ha paralizzato anche altri Comuni! Ad oggi, infatti, a Sant’Elia a Pianisi ci sono ancora strade, come via Roma, difficilmente accessibili a causa della presenza della neve e del ghiaccio. Ingiustificate sono le difficoltà che, ad oggi, rendono pericolosa la circolazione sulle strade interne, le cui corsie sono ristrette dalla massa di neve accumulata lateralmente e rese pericolose dalla presenza delle lastre di ghiaccio, in quanto non si è provveduto in questi ultimi giorni allo spargimento del sale. Intransitabili anche i marciapiedi, deposito della neve spazzata con la macchina.

In una lettera inviata alla Prefettura, Ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai Carabinieri e al Comune stesso, il capogruppo, Maria Saveria Reale, anche a nome dei consiglieri Biagio Faiella e Leonardo Giuliano, ha sollecitato, dopo richiesta verbale ad un assessore comunale, interventi urgenti di rimozione neve e ghiaccio in via Roma, che, pur essendo una delle strade più trafficate del centro storico, in quanto collega Corso Umberto I con il Corso Guglielmo Marconi ed in quanto strada che porta all’ambulatorio del medico condotto (particolarmente affollato in seguito all’influenza), versa ancora in cattive condizioni, creando indicibili disagi ai pedoni e alle auto che vi transitano con difficoltà, tra cumuli di neve e tratti completamente gelati.



Come già ribadito con insistenza in passato, “Partecipazione e Rinnovamento” ritiene che l’amministrazione comunale, nonostante l’esperienza e la consapevolezza che disagi e problemi accompagnino fisiologicamente le precipitazioni nevose, debba attivarsi maggiormente e in maniera più oculata nella programmazione delle necessarie misure per fronteggiare nel migliore dei modi l’emergenza che si presenta di anno in anno.



Il gruppo di minoranza, pertanto, sollecita ancora una volta la maggioranza a riservare adeguate risorse nel bilancio, finalizzate ad un’ottimizzazione del Piano neve affinchè i cittadini residenti nel centro urbano e extraurbano, non abbiamo a soffrire le consuete e lamentate difficoltà ed affinchè si possa garantire alla comunità, anche in queste difficili circostanze, il diritto di circolare per far fronte alle quotidiane e personali esigenze. Impedendo così che, in particolare gli anziani, che costituiscono una altissima percentuale della popolazione, e i portatori di handicap siano costretti a rimanere barricati a casa per un lungo periodo per la poca agevole circolazione delle strade interne.



Gli stessi consiglieri ritengono opportuno e proficuo che gli amministratori programmino con largo anticipo interventi antineve ed antighiaccio per evitare la paralisi del Comune. Si dichiarano apertamente disponibili alla collaborazione per un miglioramento del Piano neve. Considerando che il paese è ad una certa altitudine ritengono che, in vista delle puntuali nevicate, sia necessario predisporre azioni tempestive ed adeguate strategie per evitare l’insorgere di problemi determinati frequentemente dalla paralisi di attività e dai soliti disagi alla circolazione, sia per le auto che per i pedoni.



Si tratta di priorità che amministratori previdenti ed attenti comprendono; che altri, invece, preferiscono ignorare, provocando poi, ogni volta, le lamentele e le critiche dei cittadini.

Notizia e foto, segnalate da (Gruppo consiliare di Opposizione)